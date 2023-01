Unge trodsede frygt for mistrivsel under corona

Andelen af unge, som skadede sig selv, havde selvmordstanker eller forsøgte selvmord, steg ikke under nedlukningerne i 2020 og 2021, konkluderer forskere på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse.

Der var heller ikke flere, som fik en spiseforstyrrelse.

- Vi frygtede en stigning, da undersøgelser tidligt under nedlukningen viste, at der var en stigning i mistrivsel. Men det tyder på, at vi måske ikke behøvede at være så bekymrede, siger Stine Danielsen, der er ph.d.-studerende og hovedforfatter på studiet.