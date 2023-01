Ellemann er tæt på erstatningsplan for donerede kanoner

- Vi er meget, meget tæt på at kunne planlægge erstatningskøb for det her. Og det håber jeg, at vi kan melde ud snart, siger Jakob Ellemann-Jensen under et møde på Ramstein-basen i Tyskland fredag.

Dagen inden havde han meddelt, at alle Danmarks 19 kommende Caesar-haubitser skal til Ukraine, der længe har presset på for at få nogle af de langtrækkende kanoner.

Men det forsinker opbygningen af 1. brigade på 4.000 mand i Danmark, som skulle være klar næste år.

Nato har forståelse for forsinkelsen, siger Ellemann-Jensen.