Kun halvdelen af unge kvinder screenes for livmoderhalskræft

Og Danmark halter altså bagefter, når det gælder andelen af kvinder, der får foretaget screeningsprøven. WHO mener, at mindst 70 procent af kvinder skal screenes, for at sygdommen potentielt kan udryddes.

Kræftens Bekæmpelse har spurgt de unge kvinder, hvorfor de ikke tager imod tilbuddet.

Ifølge Janne Bigaard er det ikke fordi, kvinderne ikke ønsker at tage imod screeningen. De får det simpelthen bare ikke gjort.

- Kvinderne ved ikke helt, hvorfor det er relevant for dem at deltage tidligt. Hvis de er bange for at have underlivsbetændelse eller andet, så kommer de afsted til lægen, lyder det fra Janne Bigaard.

- Så de har simpelthen brug for at blive mindet om denne her undersøgelse.