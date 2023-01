Godt 12 mm nedbør på landsplan skal der til i de næste ti dage – så bliver januar i år den januar måned, der nogensinde er målt i Danmark, med mest nedbør.

Helt i tråd med klimaforskernes forudsigelser falder der mere og mere nedbør om vinteren. Det har betydning både for vandstanden i åerne og for, hvor højt grundvandet står. Og ikke mindst for mange af de grund- og husejere, der ligger lavt eller tæt på søer og åer.