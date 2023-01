Shoppingcentre sparede over 20 procent på energiforbruget

- Det er helt forrygende, at man har kunnet reducere forbruget så meget.

- Medarbejdere har arbejdet kreativt med alt, man kunne finde på, for at komme i mål med et lavere forbrug, siger han.

For at opnå den markante besparelse har shoppingcentrene blandt andet skruet markant ned for julebelysningen både udenfor og indenfor centrene og kun brugt led-lys.

De har også sænket temperaturen til 19 grader, og når centrene har været lukket, har der været slukket for al kommerciel skiltning.