Russisk ambassade: Danmark forsinker konflikt med våbendonation

Når den danske regering vælger at sende våbensystemet Caesar-haubitser til Ukraine, bliver Danmark ”i stigende grad trukket ind i konflikten i Ukraine”.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Ruslands ambassade i København.

- Den danske regerings beslutning om at donere Caesar-haubitser til Ukraine har til formål at forsinke og yderligere eskalere konflikten, men er ikke i stand til at ændre dens generelle kurs til fordel for Kiev, skriver ambassaden blandt andet i en skriftlig kommentar.