Tusindvis af ældre er blevet narret: Sådan lyder det, når en svindler ringer

Offer: Ja, det er jo (oplyser personnummer red.)«

Svindler: Perfekt. Du modtager pension, og din mand er lige afgået ved døden, kan jeg se. Ved du hvad, jeg prøver lige at sætte dig på hold et øjeblik, så prøver vi lige at finde en løsning.«

Offer: »Ja...«

Idet den forurettede oplyser sit cpr-nummer har svindleren nu adgang til vedkommendes nem-id. Han vender derfor tilbage.

Svindler: »Det, vi kan gøre, er, at vi foretager en manuel overførsel til din udbetaling på din nemkonto.«

Offer: »Jamen det lyder da rigtig godt.«

Svindler: »Jeg kan se, at vi skal bruge en bekræftelseskode fra dig. Det er typisk den kode, du bruger, når du logger ind på e-boks.«

Offer: »Det er bare den kode?«

Svindler: »Ja...«

Offer: »Ja... Skal du have den nu?«

Svindler: »Ja, hvad er koden, når du logger ind på e-boks?

Offer: »Det er jo (oplyser koden red.). Kan du ikke bare selv gøre det så?«

Svindler: »Jo, jeg vil prøve. Hvis du nu tager dit nem-id frem - altså dit fysiske nøglekort«

Offer: »Jamen, så skal jeg bruge begge hænder.«

Svindler: »Jaja, kan du finde en kode, der hedder 3011?«

Offer: »Jaja, det kan jeg da. Det er (oplyser kode red.)«

Svindler: »Ja, perfekt. Jeg verificerer det herinde fra og laver en udbetaling til din nem-konto.«

Offer: »Det lyder da godt. Kan du ikke bare ordne det for mig?«

Svindler: »Jo, nu prøver jeg...«

Offer: »Der er så mange ting, der skal ordnes i den her tid...«

Det er uklart, hvad sagen endte med. Vicepolitiinspektør Peter Høholt fra Københavns Politi fastslår, at alle kan bidrage til at forebygge svindeltypen.

»Vi vil gerne opfordre alle til at hjælpe med at advare mod denne type af svindel, som vi desværre ser rigtig mange tilfælde af. De kriminelle går målrettet efter ældre kvinder, og i telefonen virker de både høflige og troværdige, men i virkeligheden er de kolde og kyniske og svindler de ældre for meget store beløb,« siger han i en pressemeddelelse, hvor man også kan høre, hvordan det lød, da en borger afslørede en svindler.

I starten af januar blev mindst 155 personer anholdt i en stor koordineret politiaktion, som talte 600 betjente fordelt over alle landets politikredse. De er blevet sigtet for at have hvidvasket penge som en del af såkaldt kontaktbedrageri.

Mere end 200 ældre blev i det kompleks svindlet for 13,5 mio. kr.