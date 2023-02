Venstrefløjspolitiker kæmpede for mindre skældud

Erik Sigsgaard har før udtalt, at han regner med, at det på et tidspunkt bliver forbudt at skælde børn ud, ligesom det er forbudt at slå børn.

Det tidligere folketingsmedlem har både som politiker og børneforsker i mange år kæmpet for de svageste, og det har særligt været børn, som har fået hans opmærksomhed.

Han blev i 1960 uddannet som lærer fra Statsseminariet på Emdrupborg. Samtidig læste han psykologi på Københavns Universitet. I 1982 blev han cand.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole.