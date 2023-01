Derfor er børnehavens leder, Michelle Holler, »brandærgerlig« over, at projektet med at bygge en ny kombineret børnehave og vuggestue med plads til 85-95 børn nu er udsat indtil videre i et år.

Det udsatte børnehaveprojekt er én af de helt konkrete konsekvenser af, at Hanstholm Havn er i så alvorligt uføre, at kommunen har valgt at overtage havnen, betale havnens kassekredit på 46 mio. kr. og overtage gælden på godt 600 mio. kr. – og derfor har været nødt til at åbne budgettet for 2023 for at finde nogle af pengene.