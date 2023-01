Et langt liv omgivet af guld og diamanter

Diskrete kunder

Men endnu voldsommere var det, da hans forældre i 1946 efter krigen mistede livet i en flyulykke, da han var blot otte år.

Han blev selv siden udlært på Th. Frederiksen og Søns Guldsmedeværksted og supplerede med uddannelse i Tyskland og England, før også han blev ansat i familiefirmaet.

Butikkens kundekreds inklusive kongehuset er man diskret om.

Men det er velkendt, at grønlandsk guld fra minen Nalunaq i Sydgrønland blev til kronprins Frederik og Marys vielsesringe, og at det blev afleveret til Flemming Hertz personligt forud. Desværre tabte kronprinsen senere sin unikke ring under en dykkertur i Florida. Men han fik dog en afløser.

Flemming Hertz var i en årrække formand for Danmarks Guldsmedeforening samt formand for Guldsmedefagets Fællesråd. I 21 år var han oldermand for Guldsmedelauget.