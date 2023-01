Danske bilister kan møde amerikansk militærudstyr på vejene

Et par dage før skibets anløb, ankom 25 soldater fra den amerikanske hær til Aarhus for at koordinere logistikken.

Østjyllands Politi har tidligere oplyst, at der som resultat af skibets ankomst kunne opstå øget trængsel ved havnen.

Værtsnationsstøtten kræver fra dansk side ifølge Forsvaret også samarbejde fra en lang række civile og militære myndigheder.

USA har tidligere sendt materiel gennem Danmark i forbindelse med øvelsesaktivitet i Europa.

Senest skete det i Esbjerg, da 44 amerikanske militærhelikoptere anløb med skib i august 2022.