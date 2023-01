Årsopgørelse åbner 13. marts: Typisk udbetales milliarder

Selv om den officielle åbningsdag er mandag den 13. marts, har Skattestyrelsen før åbnet for adgang allerede fredagen inden. Det er uvist, om det kommer til at ske igen.

I øjeblikket er styrelsen ved at gennemgå mere end 230 millioner oplysninger fra blandt andet arbejdsgivere, pengeinstitutter og fagforeninger. Disse oplysninger udgør grundlaget for årsopgørelserne.

- Samlet er der over 200.000 indberettere, der melder ind til Skattestyrelsen, som skal have en slutopgørelse klar til 13. marts, oplyser Skattestyrelsen.

Der er frist for at rette i årsopgørelsen den 1. maj. Den 3. juli er fristen for at indbetale din restskat uden at skulle betale et procenttillæg oven i.