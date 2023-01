Efterretningstjeneste undgår kontrol - tilsyn er sat på plads

Det var i februar sidste år, at tilsynet ønskede at få klar besked om mulighederne for at kontrollere efterretningstjenesten. Derfor blev der sendt flere spørgsmål til ministeriet.

- Det er afgørende for tilsynet, at der er klarhed og åbenhed om tilsynets kompetenceområde, forklarede tilsynets formand, landsdommer Michael Kistrup, sidste år i tilsynets redegørelse.

Forsvarsministeriet har været godt 11 måneder om at besvare tilsynets spørgsmål.

Ministeriet er nået til frem, at tilsynet skal holde fingrene væk, når det gælder efterretningstjenestens behandling af såkaldte rådata.