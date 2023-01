Efterretningstjeneste slipper for kontrol - tilsyn er sat på plads

I øvrigt er ministeriet i gang med en revision af loven om FE.

”I den forbindelse vil der også blive set på en ny model for tilsyn med FE’s behandling af rådata,” oplyser ministeriet.

Uenigheden mellem tilsynet og ministeriet rækker tilbage til affæren om en alarm fra en eller flere whistleblowere. Der var mistanke om lovbrud i FE. Sagen førte til, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) i sensommeren 2020 besluttede at hjemsende blandt andre chefen, Lars Findsen.

Flere medier har berettet, at en whistleblower havde optaget mange timers samtaler med chefer i tjenesten.

Senere nåede tre landsdommere i en hemmelig undersøgelse dog frem til, at der ikke var noget at bebrejde ledelsen. Tilsyneladende er disse tre dommere uenige med dommerkollegaen, der er formand for tilsynet.

Forløbet fik endnu en dramatisk bølge. Lars Findsen blev anholdt og senere tiltalt for at have lækket statshemmeligheder, da han var hjemsendt. Angiveligt har han ifølge flere medier talt med familiemedlemmer og journalister om netop indhentning af rådata - og om et samarbejde mellem USA og Danmark om tapning af kommunikation i kabler.