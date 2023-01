Emma og William er fortsat de mest udbredte børnenavne

I de to sjællandske regioner er der flest, som hedder Jens. Lars topper listen i Region Syddanmark, mens Peter gør det i Region Midtjylland.

Flest drenge og mænd hedder Michael i Region Nordjylland.

For kvinderne er Anne mest udbredt i samtlige af landets regioner.

I Danmark er det desuden mest almindeligt at have et fuldt navn, som består af tre forskellige navne. Det har 55 procent af befolkningen, hvilket også var tilfældet for 30 år siden.

Andelen af personer med fire navne er steget fra ni procent af befolkningen i 1993 til tolv procent ved årsskiftet.

Og det lader til, at den udviklingen kommer til at fortsætte. I hvert fald er andelen af etårige med to navne faldet fra 27 procent til 15 procent i samme periode.