Jagerpiloter afviser oftere russere fra dansk luftrum

Ifølge Thomas Kristensen kommer danske og russiske piloter ofte så tæt på hinanden, at de kan få øjenkontakt, og de forskellige piloter kan da også efterhånden kende hinanden.

Som regel ændrer russerne kurs, inden de krydser grænsen til dansk luftrum.

Møderne mellem danske og russiske piloter er ikke et nyt fænomen. Det har stået på i mange år og har mest af alt karakter af drillerier, lyder det.

De danske jagerpiloter gør meget for, at situationen ikke optrappes. Hvis de russiske fly bliver for pågående, vil danskerne trække sig og vurdere situationen fra distancen.

Typisk handler det for danskerne mest om at dokumentere en potentiel krænkelse af luftrummet ved at tage billeder og videoer, og det er som regel nok til at få russerne til at vende om.