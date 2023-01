24 organisationer går sammen i alliance om abortrettigheder

Den 24. maj i 1973 blev Lov om adgang til svangerskabsafbrydelse vedtaget i Folketinget. Den 1. oktober samme år trådte den i kraft. Og det har været en meget vigtig del af ligestillingen i Danmark, fortæller generalsekretæren.

Men siden loven blev vedtaget, har der ikke været en ”bred folkelig samtale” om rettigheden. Også selv om der er bred folkelig opbakning, fortæller Majbrit Berlau.

- Men vi ved også, at hvis en rettighed skal blive ved med at have stærk folkelig opbakning, så er det vigtigt, at vi taler om værdien af den. Og vi ser jo ud i en verden, hvor den fri abort har været under pres flere steder.

- Og nogle steder er den decideret blevet afviklet. Blandt andet i Polen - et land vi sammenligner os meget med - og i USA. Og derfor er det centralt for os at sige, i Danmark er det vigtigt, at vi holder den her rettighed i hævd og værner om den ved at tale om den, siger hun.