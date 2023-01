Skatteminister Jeppe Bruus (S) bekræfter over for DR Nyheder, at de nye ejendomsvurderinger, som har været ramt af en lang række forsinkelser, bliver yderligere udskudt.

Det betyder, at skattevæsnet først begynder at sende i alt 600.000 vurderinger ud 1. april. Det er tre måneder senere, end den oprindelige plan.