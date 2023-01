Byretten dømte for plan om massedrab - nu er han frifundet

Vestre Landsret har frifundet en 28-årig mand, der i byretten blev dømt for at lægge planer om at udføre et eller flere masseskyderier på skoler, skriver DR Nordjylland og TV2 Nord.

Det er lige knap et år siden - 3. februar 2022 - at den i dag 28-årige mand ved Retten i Aalborg blev dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling i sagen.