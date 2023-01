Eks-politichef får betinget fængsel for ulovlig overvågning

Med undtagelse af enkelte søgninger, har den 61-årige erkendt de ulovlige opslag i politiets systemer. De bestod blandt andet i adskillige søgninger på ekskæresten, samt på adresser, personnumre og navne på folk, hun kendte.

- Der har ikke været tjenstlig anledning til de her opslag. Det er ubestridt, sagde Henrik Stagetorn under retsmødet onsdag.

At den tidligere politichef mindst 823 gange fulgte den 47-åriges færden ved hjælp af gps’er i både sin egen og ekskærestens bil, ville han dog ikke erkende. Det skyldtes, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for det, mente Stagetorn.

Hans klient har selv forklaret, at kvinden udmærket var klar over, at der befandt sig gps’er i bilerne, og at hun sågar ikke ville aflevere en af dem tilbage efter deres brud.