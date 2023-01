Stor gruppe kvinder gik mod TikTok-mand: Mange var efter mig

Her forklarer den 30-årige, at han er blevet udstillet på sociale medier. Men han kan ikke rigtig forklare, hvorfor han skulle udsættes for det.

- Jeg ved ikke, hvorfor der skulle være en facebookgruppe.

- De sidder pænt og sviner mænd til, siger han videre.

Anklageskriftet imod ham tæller 36 forhold, der skal være sket i løbet af ti år. Voldtægt, vold, krænkelser, trusler og ulovlig tvang. I alt er der ifølge anklageskriftet 26 ofre, hvoraf flere var mindreårige under 15 år.

Han nægter sig skyldig i næsten alle forhold. Alle anklager om voldtægt og krænkelser nægter han sig skyldig i.