»Ikke mere sniksnak. Der skal ruskes op i Christiansborg!«

Lars Boje Mathiesen, folketingsmedlem for Nye Borgerlige, har med sin no-bullshit-stil og et løfte til sin store følgerskare på sociale medier om at være deres »talerør« i særligt coronadebatten markeret sig som en fremtrædende borgerlig stemme i Folketinget siden valget i 2019.