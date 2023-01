Anklager vil fængsle 16-årig for spark og slag mod 14-årig

Reglerne for varetægtsfængsling er skruet sammen på den måde, at dommeren kan vælge at varetægtsfængsle en sigtet, når dommeren vurderer, at der er risiko for gentagelse af kriminaliteten.

Det betyder i praksis ofte, at hvis den sigtede for nylig er dømt for lignende kriminalitet, så er dommeren mere tilbøjelig til at varetægtsfængsle.

Hos Østjyllands Politi fortæller Jakob Christiansen, at den 14-årige ikke fysisk er kommet alvorligt til skade.

Den 16-årige bliver stillet for en dommer onsdag klokken 09.45 ved et grundlovsforhør i Retten i Randers. Her vil anklagemyndigheden ifølge Jakob Christiansen bede om lukkede døre.