Især Midt- og Sydjylland har fået sne i mængder, der giver mulighed for snemænd og sneboldkampe, men vejret giver også nogle trafikale udfordringer – også hvor der ikke er sne.

»De steder, hvor der ikke ligger sne, er der også risiko for, at det er glat pga. is og rim, og det kan være lidt mere overraskende, når man ikke kan se det,« siger Jens Lindskjold.

»Hvis du skal have skraberen frem om morgenen, skal man også køre efter forholdene,« tilføjer han.

Ifølge Vejdirektoratet er det dog især i Jylland, man bør være opmærksom på vejene. Dets pressetjeneste oplyser, at der onsdag morgen har været været flere uheld spredt ud over de jyske veje, bl.a. et på Hirtshalsmotorvejen og to på Sønderjyske Motorvej. På Sønderjyske Motorvej har flere spor været spærret, men de er igen åbnet.