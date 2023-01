33-årig mand mødte op på Amager Hospital med knivstik

- Her er vi ved at finde gerningsstedet og i gang med at efterforske sagen, sagde Espen Godiksen.

Omkring klokken 05.00 onsdag morgen oplyser han, at politiet har forladt de tre områder, og at sagen fortsat efterforskes.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.27 og knap et kvarter senere - klokken 21.40 - møder en mand op på Amager Hospital med knivstik.

Ifølge Espen Godiksen er det endnu for tidligt at sige noget om motiv. Politiet kan heller ikke sige noget i forbindelse med gerningspersonen.

- P.t. holder vi efterforskningen tæt til kroppen, sagde han sent tirsdag aften.