Karen Klint var medlem af folketinget fra 1998 til 2019, og hun var i mange år sit partis kirkeordfører. I dag er hun stadig medlem af Socialdemokratiet, og så er hun medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd.

Hun siger, at »det er fint nok,« at en regering ønsker at afskaffe en helligdag for at betale for f.eks. velfærd.

»Nu er jeg pensionist, men jeg ville da ikke have noget i mod at arbejde en ekstra dag om året – og nu er bededag ikke en af de mest hellige helligdage.«

Tidligere på ugen kritiserede Birthe Rønn Hornbech regeringens planer om at afskaffe store bededag, og hun fortalte, at det var dråben, der havde fået hende til at melde sig ud af Venstre.