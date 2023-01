Rester fra udbredt sprøjtemiddel ender i grundvandet

- Ingen har været opmærksomme på, at DMS har været en del af det her pesticid, som bruges i ret store mængder i kartoffel- og løgproduktion. Det gør, at risikoen for at forurene store mængder grundvand er meget større.

- Vi har set det gang på gang. Det er ikke et spørgsmål om fortidens synder, det er et stof, som bruges aktivt i dag, siger Carl-Emil Larsen, direktør i vandselskabernes brancheforening, til Ritzau.