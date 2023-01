18/01/2023 KL. 05:00

Ælde Sagen: »At henvise til krigen i Ukraine som begrundelse for at skære ned i hjemmehjælpen er grotesk«

Hos Ældre Sagen er man stærkt kritisk over for de begrundelser, som mange kommuner giver for at skære i ældres hjemmehjælp. Ankestyrelsen vil nu undersøge, om 12 kommuners praksis er lovlig, og her fastslår man, at kommuner skal lave konkrete og individuelle vurderinger hos hver enkelt ældre, hvis de forringer hjemmehjælpen. I Norddjurs Kommune bliver krigen i Ukraine nævnt som direkte årsag til, at man nu skærer i rengøringen hos bl.a. den 82-årige Grete Jensen.