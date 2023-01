Det er blevet billigere at købe alkohol i Danmark

De billigere priser kan få de unge i gang med at drikke mere tidligere, mener Peter Dalum.

- Det hænger ikke sammen, at vi på den ene side vil gøre unges drikkekultur sundere, og på den anden side gør det billigere for dem at købe alkohol.

- For der er en sammenhæng mellem pris og forbrug - især blandt unge og andre som er mere prisfølsomme og ikke har så mange penge, siger han.

Der er flere gange siden 2002 lavet lempelser af afgifterne på alkohol. Det er en af årsagerne til, at prisen på alkohol ikke er fulgt med prisen på andre varer.

Det bekymrer Kræftens Bekæmpelse, at det over en lang årrække er blevet billigere at købe alkohol, fordi man risikerer, at flere får et skadeligt forbrug.