Storebæltsbroen er lukket for vindfølsomme køretøjer til i nat

Storebæltsbroen er mandag eftermiddag lukket for vindfølsomme køretøjer.

Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie Twitter.

Lukningen skyldes, at der er kraftig blæst. Sund & Bælt forventer, at forbuddet kan ophæves klokken to natten til tirsdag.

Sund & Bælt opfordrer på sin hjemmeside til, at man tjekker, om ens køretøj kan betegnes som et vindfølsomt køretøj.