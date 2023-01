Weekendens storm gav færre skader end frygtet

- Det er naturligvis rigtig positivt, at vi og vores kunder ser ud til at være sluppet forholdsvis billigt, men det er endnu for tidligt at konkludere. Vi krydser fingre og håber, at tendensen holder, siger hun.

Topdanmark venter, at antallet af anmeldelser stiger i løbet af de næste par dage.

Hos GF Forsikring er der mandag middag blevet håndteret 70 skader.

Det er mindre skader som løse tagsten, taghætter og mindre skader på biler, medlemmer har meldt ind. De store stormskader udeblev, lyder det i en pressemeddelelse.