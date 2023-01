Mand dømt for at kontrollere sin tidligere kæreste psykisk

Det fortæller Københavns Vestegns Politi mandag i en pressemeddelelse om dommen, som lød på tre måneders ubetinget fængsel - en dom, manden valgte at anke til Østre Landsret.

Ud over overvågningen af hendes telefon er manden dømt for at have fået kvinden til at stoppe med at tage sin lægeordinerede medicin for i stedet at tage stoffer og naturmedicin.

Retten har vurderet, at mandens adfærd har været ”nedværdigende, krænkende eller forulempende”, som det hedder i loven.

Og psykisk vold er netop defineret som den form for adfærd, når den går ud over et offer, hvor gerningsmanden har eller tidligere har haft en nær tilknytning til offerets husstand.