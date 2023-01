19/01/2023 KL. 11:45

Mød fire unge, som måtte tage en omvej for at blive klar til en uddannelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) taler om, at færre unge skal ende uden job og uddannelse. Mød fire unge mennesker, som ikke var klar til at tage en uddannelse. Nu er de på vej til at blive pedel, salgsassistent, webudvikler og sosu.