Søndag rammer kraftig vind hele landet. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet om voldsomt vejr med vindstød af stormstyrke i det meste af Danmark.

Kort før middag skriver DMI på Twitter, at der er blevet målt vindstød af orkanstyrke ved Blåvand lidt før kl. 11.

- Ved Blåvand blev der lidt over kl. 11 målt vindstød lige under 33 m/s, hvilket er lige over grænsen for orkan, lyder det i tweetet.