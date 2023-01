Voldsomt vejr lukker broer og kan skabe oversvømmelser

Søndag rammer kraftig vind hele landet. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet om voldsomt vejr med vindstød af stormstyrke i det meste af Danmark.

Det voldsomme vejr har allerede haft konsekvenser for trafikken. Et træ væltede ud over Sydmotorvejen tidligere på morgenen, og vindfølsomme køretøjer frarådes at krydse flere broer.