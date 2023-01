Fysisk fremmøde er ikke nødvendigt for at få ordineret tabletterne. Det kan ske over telefonen, men det er vigtigt, at lægen først vurderer, om behandlingen er den rette. Hvis patienten i forvejen tager anden medicin, kan tabletbehandlingen nemlig påvirke eller blive påvirket af denne.

Smittes du med coronavirus, og er du ikke blandt en af risikogrupperne, vil tabletbehandlingen ikke kunne hjælpe dig. Det er kun personer, der har øget risiko for et alvorligt forløb, der har gavn af tabletbehandlingen.

Personer der ikke risikerer et alvorligt coronaforløb behøver ikke at lade sig teste, selvom de mærker symptomer. Det anbefales i stedet at følge de generelle smitteforebyggende råd herunder at blive hjemme, hvis man føler sig syg.