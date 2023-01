Politiet har identificeret mand fundet livløs på bibliotek i Aalborg

Politiet har identificeret en mand, der lørdag aften afgik ved døden, kort efter han blev fundet livløs på et bibliotek i Aalborg. Der er ifølge politiet tale om en 38-årig mand, som formodes dræbt på grund af et opgør i misbrugsmiljøet.

Det skriver Nordjyllands Politi søndag morgen i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektør Sune Myrup fortæller, at det første døgn efter et drab er ”enormt vigtigt” for det efterfølgende efterforskningsarbejde.