Minister vil give sosu-elever mere danskundervisning

I en analyse fra 2022 anslår KL, at der i 2030 vil mangle 16.000 sosu’ere, hvis ikke det lykkes at uddanne flere, end vi gør i dag.

Idéen om at give sosu-eleverne ekstra danskundervisning er ikke opstået i ministerens eget hoved.

- Der er allerede flere steder i landet, hvor man laver forsøg med at fastholde folk på sosu-uddannelserne ved at have voksenundervisning i dansk, siger han.

- Når nogen gennemfører noget, og det faktisk virker, så synes jeg, at vi andre skal lære af det.

Hvordan tilbuddet konkret skal skrues sammen, er ikke på plads endnu, men Mattias Tesfaye har påbegyndt drøftelser med de relevante parter, siger han.

I skoleåret 2021/2022 begyndte 5703 elever på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. 3906 begyndte på hjælperuddannelsen.