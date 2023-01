Tre anholdt for drab efter fund af livløs mand i Aalborg

To mænd og en kvinde er blevet anholdt og sigtet for drab, efter at Nordjyllands Politi lørdag klokken 22.50 modtog en anmeldelse om, at nogen havde fundet en livløs mand i Aalborg.

Det oplyser vicepolitiinspektør Sune Myrup til Ritzau natten til søndag.

- Jeg kan bekræfte, at vi får en anmeldelse om en livløs mand inde i Aalborg Centrum. Da vores patrulje er fremme på stedet, kan vi konstatere, at han har nogle skader, som gør, at vi vurderer, at han er blevet udsat for en forbrydelse, siger han og tilføjer, at det er derfor, politiet efterforsker det som en drabssag.