Bandemedlem fængslet for central rolle i sag om 13 kilo kokain

Ifølge anklager Sessie Holm-Hemmingsen er det en ”lang og intens efterforskning”, der førte til, at manden blev anholdt fredag.

Ekstra Bladet skriver, at manden er tidligere medlem af den forbudte bande Loyal To Familia, LTF. Samme medie beretter desuden, at der skulle have været i omegnen af ti betjente ved dommervagten.

Københavns Politi skriver på Twitter, at den 35-årige er bandemedlem.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og politiet vil for nuværende ikke sige mere om sagen. Der er ligeledes nedlagt navneforbud i sagen.