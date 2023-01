Omfattende nedbrud skabte problemer for mobilkunder

Det er igen muligt for borgere at bruge internet, tv og mobildata, efter at der tidligt lørdag morgen har været et omfattende nedbrud.

Det skriver telekommunikationsvirksomheden Nuuday i en pressemeddelelse omkring klokken 8.30.

Det er kunder hos blandt andet YouSee, Telmore og TDC Erhverv, der har været påvirket af nedbruddet. Det skyldes, at de er en del af Nuuday-koncernen.