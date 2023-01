Senfølger slår veluddannede kvinder ekstra hårdt

I det nye studie er 448 patienter med senfølger undersøgt på Aarhus Universitetshospital for eftervirkningernes betydning for deres hverdag og deres behov for rehabilitering.

Tre ud af fire af patienterne var kvinder, i gennemsnit 47 år gamle og typisk med mellemlang eller lang videregående uddannelse. De fleste var samlevende, og halvdelen havde hjemmeboende børn.

- Vi ved ikke, hvorfor den gruppe er så dominerende. De har typisk været raske med et balanceret og aktivt familie- og arbejdsliv, indtil de blev smittet med covid-19, og bunden faldt ud af deres hverdagsliv, siger seniorforsker og ergoterapeut Lisa Gregersen Østergaard, Defactum, der er ansvarlig for projektet.