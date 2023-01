Advokater kalder det ventetider ved domstolene et kæmpe problem

På landsplan står domstolene over for det problem, at ventetiderne bare stiger og stiger. Og det er retssikkerhedsmæssigt et ”kæmpe problem”, at borgere skal vente så længe på at få deres sager afgjort.

Det siger Nikolaj Linneballe, der er advokat og formand for Advokatsamfundets Procesretsudvalg.

Fredag varslede Københavns Byret, at man skal forvente endnu længere sagsbehandlingstider. Det skyldes blandt andet ansættelsesstop på grund af et ”større underskud på budgettet”.