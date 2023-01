Miljøminister Magnus Heunicke (S) påpeger, at fluorstofferne bruges i mange sammenhænge, så det bliver svært at slippe af med dem.

- Vi har at gøre med et meget omfangsrigt problem, som vi først nu begynder at kende omfanget og alvorsgraden af. Men et fælles EU-forbud er et vigtigt skridt.

- Det er ét af de initiativer, der skal til for at inddæmme og på sigt fjerne kilderne til forureningen, så vi trygt kan drikke vores vand og spise vores kød, siger miljøminister Magnus Heunicke i meddelelsen.