To unge mænd kendt skyldige i skuddrab i Brøndby

Inden skuddene blev affyret, løb den 26-årige og hans 21-årige ven efter Serdal Bas.

Den 26-årige har under sagen erkendt at have affyret de dræbende skud, hvilket han ifølge egen forklaring angrer.

Den 21-årige var også tiltalt for drabet, da anklagemyndigheden mente, at det var sket i forening. Det var den 21-årige ikke enig i og nægtede sig derfor skyldig i drab.

- Retten finder det bevist, at de tiltalte målrettet tog til Brøndby Strand med henblik på at konfrontere denne, lyder det fra retsformanden under skyldkendelsen.