26-årig tilstår drab med jernrør og kvælning

Ifølge sigtelsen var de fire personer om at begå drabet.

Den 26-årige hævder via sin advokat, at han dræbte den 40-årige sammen med to andre - en 39-årig mand og en kvinde på samme alder.

Kvinden er varetægtsfængslet og til stede ved retsmødet fredag.

Derimod afviser den 26-årige at have begået gerningen sammen med to andre sigtede i sagen - en kvinde på 24 og en mand på 24.

Efter at retsmødebegæringen er blevet læst op i retssal G, der er fyldt med tilhørere, beslutter dommeren, at dørene skal lukkes.

Det er ikke hensigtsmæssigt at den sigtedes forklaring kommer ud i offentligheden på nuværende tidspunkt, lyder begrundelsen.

Fredagens tilståelse er ikke den første, der falder i sagen.