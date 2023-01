Sygehusene er syge, og dårligdommene risikerer at blive kroniske.

Det er den rå dom over udviklingen i sundhedsvæsenet, som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har som afsæt, når hun fredag går i gang med at finde en medicin sammen med landets fem regioner. En såkaldt akutplan til en værdi af ca. 2 mia. kr., som skal rette op på alt for lange ventetider til både undersøgelse og behandling.