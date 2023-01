Aske i stjålet urne var hældt ud på jorden nær gerningssted

Over for mediet bekræfter Københavns Politi, at asken er blevet fundet, og at politiet føler sig overbevist om, at der er tale om asken fra den stjålne urne.

Hvad der ligger til grund for politiets overbevisning - om man for eksempel via overvågningskameraer i området har kunnet følge gerningsmanden - vil politiet ikke ud med.

Sikkerninguaq Heilmann fortæller til Sermitsiaq.ag, at familien nu som planlagt er på vej til Nuuk for at begrave asken.