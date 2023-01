Færre bliver smittet med coronavirus i hele landet

- Faldet kan til en vis grad tilskrives mindre ændringer i laboratorieanalyser af spildevandet og ikke alene et fald i smitten, skriver SSI i rapporten.

Det er fortsat varianten BA. 5 og undervarianten BQ. 1.1, som udgør de dominerende varianter i Danmark.

BQ. 1.1 ligger stabilt og udgør 43 procent af smittetilfældene i uge 1.

Der har været særligt fokus på de to varianter, fordi de har mutationer, der betyder, at de i højere grad kan smitte personer, som tidligere har været smittet eller er vaccineret.

Fra SSI har det tidligere lydt, at der ikke var noget, som tydede på, at varianterne skulle give mere alvorlig sygdom eller højere risiko for indlæggelse.

Før jul så man en markant stigning i smitten blandt beboere på plejehjem. Nu er tendensen dog vendt, og for anden uge i træk er antallet af bekræftede tilfælde faldet.