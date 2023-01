Sagen mod tidligere plejehjemsansatte i Else-sag er afsluttet med bøder

Konkret var de to kvinder tiltalt for en episode, hvor Else Marie Larsen ikke fik skiftet sin ble, selv om der var afføring i den.

Af anklageskriftet fremgik det, at anklagemyndigheden gik efter at få idømt kvinderne en bøde for overtrædelsen af straffelovens paragraf 157. Den handler om skødesløshed i tjenesten.

Sagen er et af flere juridiske efterspil i kølvandet på dokumentaren, der blev sendt i 2020.

Signe Suhr Mortensen oplyser til TV 2 Østjylland, at sagen er endt med et bødeforlæg efter aftale mellem anklagemyndighed og forsvarsadvokaterne. Den er derfor ikke blevet behandlet i retten.

Det var Else Marie Larsens familie, der anmeldte plejerne til politiet.

Else Marie Larsen døde som 92-årig i maj 2022.